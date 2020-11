Jessa Ziekenhuis verwacht limiet intensieve te bereiken binnen een week

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden maandag 76 coronapatiënten opgevangen, waarvan 27 op intensieve zorg. Jessa verwacht dat de intensieve bedden er tegen 10 november vol zullen liggen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft momenteel 81 coronapatiënten, van wie 20 op intensieve zorg. Ook het ZOL houdt ondanks de verhoogde capaciteit rekening met intensieve bedden die volliggen. “We houden ons hart vast. Dit is een cruciale week”, klinkt het.

Het Jessa Ziekenhuis heeft op dit moment 36 intensieve bedden voor coronapatiënten en zal in fase 2B vanaf donderdag op 48 intensieve bedden komen. Het aantal bedden voor reguliere coronapatiënten wordt opgetrokken naar 178 bedden, naast 8 medium care-bedden die woensdag opengaan. Jessa heeft op dit ogenblik 9,6 procent ziekteverzuim onder het personeel, terwijl dat in deze periode vorig jaar 8,5 procent was.

Het Hasseltse ziekenhuis heeft nog maar weinig mensen uit de streek moeten opvangen. Zondag moest er even een stop worden gezet voor mensen uit Luik die intensieve zorg nodig hadden, maar vanaf maandag is dat weer mogelijk. In totaal zijn er 42 patiënten toegekomen vanuit Brussel en Luik.

Genk

Het ZOL in Genk heeft voorlopig 35 intensieve bedden, maar zal in de loop van deze week opschalen naar een 50-tal bedden. Voor reguliere coronapatiënten wordt er stelselmatig opgeschaald naar 186 bedden. In de vorige fase waren er zo’n 100 bedden beschikbaar.

In het ZOL zijn vorige week drie patiënten uit Luik opgevangen, maar niet op intensieve zorg. Elke dag komen er wel nieuwe vragen binnen om patiënten over te nemen. Ook het Genkse ziekenhuis gaat verder op zoek naar extra personeel, aangezien coronapatiënten meer zorg vereisen. Zowel intern als extern lanceert het ZOL allerhande oproepen om meer personeel aan de slag te krijgen.