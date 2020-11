De invloed van de president op de beurzen: welke lessen kunnen we trekken uit het verleden?

Een Democraat in het Witte Huis is slechter voor de aandelenmarkten dan een Republikein, zo klinkt het in de aanloop naar élke Amerikaanse presidentsverkiezing. Democraten worden namelijk gezien als minder bedrijfsvriendelijk vanwege hun hang naar belastingverhogingen en regulering. En dat tast de bedrijfswinsten aan. Wat dan weer slecht nieuws is voor de belegger. Maar klopt dat riedeltje wel?