Frankrijk wil Turkse Grijze Wolven verbieden

Frankrijk wil de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven verbieden. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde maandag in het parlement aan dat de ministerraad woensdag de ontbinding van de extreemrechtse beweging bespreekt.

Het verbod komt er nadat afgelopen weekend bij Lyon een centrum ter nagedachtenis aan de massamoord op Armeniërs was beklad met pro-Turkse slogans, waaronder ‘Grijze Wolven’ en ‘RTE’, de afkorting van de naam van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De spanningen tussen Armenen en Turken in Frankrijk zijn de laatste tijd toegenomen vanwege het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach.

Gespannen relatie

De maatregel zal de gespannen relatie tussen Frankrijk en Turkije vermoedelijk geen goed doen. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen extreme islamitische organisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een achttienjarige moslim. Zijn Turkse ambtgenoot Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten, omdat hij Macron een islamvijandige houding verwijt.

De Grijze Wolven worden in Turkije politiek vertegenwoordigd door de rechts-nationalistische MHP, die in het Westen bekendstaat als een extreemrechtse of fascistische partij. In meerdere Europese landen houden inlichtingendiensten sympathisanten in de gaten.