Veel mensen schrikken, betalen en zijn hun geld kwijt: overheid waarschuwt voor val van valse incassobureaus

De FOD Economie kreeg vorige maand 330 klachten over valse incassobureaus. Dat zijn er drie keer meer dan anders. Het gaat om oplichters die telefonisch of per mail laten weten dat u nog een rekening hebt openstaan. Ofwel betaalt u die direct, ofwel wordt er beslag gelegd op uw eigendommen. Veel mensen schrikken zo hard, dat ze maar snel betalen. En hun geld kwijt zijn.

De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt de laatste maand overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus, zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie.

Of er een link is met de coronacrisis en het feit dat mensen meer tijd hebben en er misschien financieel op achteruitgegaan zijn, is een raadsel.

“Ze contacteren je in naam van een niet-bestaand incassobureau of gebruiken zelfs de naam en het logo van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Je krijgt de boodschap dat je nog een openstaande schuld hebt die je dringend moet voldoen. Je hebt maar enkele dagen de tijd om je zogezegde schuld te betalen en ze dreigen meteen ook met beslag op je inboedel, je woning en je inkomsten. Vaak gaat dat gepaard met verscheidene telefoontjes of herinneringen per e-mail op zeer korte tijd. Wanneer je meer verduidelijking vraagt over de openstaande schuld, krijg je slechts een heel vaag antwoord.”

Wie betaalt, is zijn centen kwijt. Dat hebben al te veel gedupeerden ondervonden. De FOD Economie startte daarom de campagne ‘Trap niet in de val’ om mensen te wijzen op de mogelijke gevaren.

Wees voorzichtig

De Economische Inspectie van de FOD Economie geeft volgende raad aan wie gecontacteerd wordt door een (vals) incassobureau:

*Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt en vraag extra informatie. Je kan bijvoorbeeld de oorspronkelijke factuur opvragen. Wanneer het incassobureau die niet kan geven, betwist dan de schuld en vraag om je niet meer te contacteren.

*Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga na of het incassobureau ingeschreven is. Is dit niet het geval? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten.

*Geef nooit je persoonlijke gegevens door, zoals een kopie van je identiteitskaart of je persoonlijke bankgegevens. Heb je dat toch gedaan? Vraag dan een nieuw identiteitsdocument aan bij je gemeente, als je je identiteitskaart hebt doorgegeven, of bel Card Stop op 070 344 344, als je je bankgegevens hebt doorgegeven. Neem ook contact op met je bank.

*Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair of goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden en moeten afgetekend worden bij ontvangst.

Wie gecontacteerd is of wie betaald heeft, dient best een klacht in bij de politie.

“Een vals incassobureau dat een fictieve schuld probeert te innen kan worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 2.000 euro”, zo luidt het bij de federale politie.