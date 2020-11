De jacht op de corona-overtreders is geopend: “We garanderen dat alle inbreuken een gevolg krijgen”

Brussel - De maatregelen van de laatste kans zijn sinds maandag van kracht en zullen streng gehandhaafd worden. Het parket en de politie van Halle-Vilvoorde hebben gecoördineerde acties aangekondigd. “We trekken de kaart van mensen die de regels volgen”, klinkt het.

“Geen waarschuwingen meer, direct op de bon, 250 euro boete.” Dat zei Minister van Justitie Vincent Van Quickeborne (Open VLD) afgelopen zondag bij VTM. “Wie niet betaalt, zal voor de rechtbank komen, niemand zal ontsnappen aan vervolging.” Een kleine week eerder stuurde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) al een omzendbrief naar de politie. Daarin vraagt ze de ordediensten om de nieuwe lockdown en bijbehorende regels streng te handhaven. Kortom: het is menens.

En die signalen zijn niet aan dovemansoren gericht. Het parket van Halle-Vilvoorde, de lokale politie en federale politie hebben aangekondigd dat zij extra zullen inzetten op die handhaving. “Alle patrouilles van de lokale en de federale politie op het terrein zullen streng de naleving van de maatregelen controleren in het kader van gecoördineerde acties”, klinkt het in een persbericht. “Met gecoördineerde acties doelen we vooral op gerichte patrouilles in buurten waarvan geweten is dat er problemen zijn, op moeilijke tijdstippen”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau. “Dit in samenspraak met de verschillende politiezones en de federale politie. Het accent van deze gecoördineerde acties zal liggen op de naleving van de avondklok, het samenscholingsverbod, het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer en de sluiting van de horecazaken en winkels die daartoe verplicht worden.”

“We garanderen dat alle inbreuken die worden vastgesteld een gevolg zullen krijgen”, klinkt het nog. “Met andere woorden: in Halle-Vilvoorde trekken politie en parket de kaart van al die mensen die de maatregelen naleven. Wij steunen wie zich houdt aan de regels en zullen streng optreden tegen wie de regels niet naleeft.”