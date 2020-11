Parket Antwerpen voert strijd op tegen lockdownfeestjes: minderjarigen worden onmiddellijk gearresteerd

Het Antwerpse parket gaat strenger optreden tegen de zogenoemde lockdownfeestjes. Meerderjarigen op zulke feestjes worden onmiddellijk gedagvaard voor de politierechtbank. Minderjarigen worden onmiddellijk gearresteerd met oog op voorleiding en krijgen mogelijk ook een proces-verbaal voor “verontrustende opvoedingssituatie”.

Het Antwerpse gerecht gaat de komende dagen en weken een pak strenger optreden rond de zogenoemde lockdownfeestjes. Aanleiding is een aantal van die feestjes in Antwerpen en Schoten het voorbije weekend. “Het staat vast dat dergelijke samenkomsten met meerdere personen vermoedelijk een bron van besmetting zijn. Dergelijke situaties moeten dus absoluut aangepakt worden. Zeker nu iedereen voldoende op de hoogte is van de risico’s en de impact van het virus”, klinkt het.

Daarom worden de gevolgen bij nieuwe overtredingen een stuk groter. Als de politie meerderjarigen aantreft op zo’n lockdownfeestje zal er geen minnelijke schikking meer worden voorgesteld, maar krijgen die personen meteen een dagvaarding voor de politierechtbank tijdens een themazitting rond corona.

Ook voor minderjarigen op zulke feestjes zullen de gevolgen veel groter zijn. Zij zullen voortaan onmiddellijk gearresteerd worden met het oog op een mogelijke voorleiding. Bovendien gaat de politie ook bekijken om mogelijk een proces-verbaal voor een “verontrustende opvoedingssituatie” op te stellen.

Het Antwerpse parket hoopt dat door de strengere aanpak er de komende tijd minder lockdownfeestjes zullen plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of ook andere parketten in ons land voor deze aanpak zullen kiezen.