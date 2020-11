Steven Van Gucht en Marc Van Ranst over de signalen die hoop kunnen geven (maar niet té veel): “Dit moéten we ook wel echt zien”

Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Of toch eerste voorzichtige lichtpuntjes, zo zei Steven Van Gucht op de persconferentie over de coronacijfers maandagochtend. Die dalen vooralsnog niet, maar stijgen wél minder snel, en dat is goed nieuws. “Ik verwacht niet dat we binnen twee weken boven de 2.000 intensieve zorgbedden uitschieten”, zegt Van Gucht. Al gaat het voorlopig enkel om ‘theelichtjes’, benadrukt Marc Van Ranst. Onze twee topvirologen over vier signalen die hoop kunnen geven, maar niet té veel.