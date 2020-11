Nadine (60) werd door terrorist van Nice aan de voet van het wijwatervat neergestoken: de vrouw die meer liefde heeft gegeven dan ze heeft gekregen

De drie slachtoffers van de mesaanval in de basiliek Notre-Dame-de-l’assomption in Nice zijn nu officieel geïdentificeerd. Naast koster Vincent Loquès (54) en de 44-jarige Braziliaanse Simone Barreto Silva werd ook Nadine Devillers (60) vermoord door Tunesiër Brahim Aouissaoui (21). Vrienden noemen haar een vrouw met een groot hart die in haar leven meer liefde heeft gegeven dan ze zelf gekregen heeft.