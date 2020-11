Harde kern Zulte Waregem moedigt ploeg net voor derby nog eens extra aan: “Onze buren gunnen wij niks, zelfs geen warme douche na de wedstrijd”

Zulte Waregem speelt maandagavond tegen KV Kortrijk met het mes tussen de tanden na een 1 op 18. Voor de derby kwamen de supporters van Essevee met een actie op de proppen. De spelers vonden in de kleedkamer een brief van de harde kern met daarin een niet mis te verstane boodschap. “Onze buren gunnen wij niks. Geen punt, geen goal, zelfs geen warme douche na de wedstrijd”, klinkt het in de brief waarmee de fans hopen om hun ploeg extra gemotiveerd aan de aftrap te krijgen.

Hieronder de volledige brief die in drie talen over de stoelen in de kleedkamer werd verdeeld. Net na de aftrap staken de supporters overigens vuurwerk af naast het stadion. Zo was er toch wat sfeer aanwezig aan de Gaverbeek.