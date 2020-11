Alle cijfers wijzen op Joe Biden, maar de president maakt nog kans: ja, Trump kan zeker nog winnen

De vraag die verkiezingsdag zal overheersen, is niet of Biden zal winnen maar of Trump nog kán winnen. Alle peilingen wijzen op verlies, maar uitgeteld is de president nog niet. Want er bestaat zoiets als “the shy Trump-voters” die het achterste van hun tong niet laten zien. Bovendien zijn enkele lichte verschuivingen in de peilingen in Trumps voordeel, en de samenstelling van het Kiescollege is heel erg gunstig.