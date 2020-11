Keeperstrainer Bram Verbist (OH Leuven) riskeert speeldag schorsing na kritiek op scheidsrechter

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en een boete van 1.500 euro (waarvan 1.000 euro effectief) gevorderd als sanctie voor Bram Verbist, de keeperstrainer van Oud-Heverlee Leuven.

Aanleiding voor het schikkingsvoorstel is de rode kaart die scheidsrechter Laforge in het slot van de wedstrijd Beerschot-OHL (4-2) aan Verbist gaf. De keeperstrainer van de bezoekers had in de laatste tien minuten meermaals kritiek geuit over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Dit deed hij volgens Laforge “op een duidelijk hoorbare manier” en “ondanks waarschuwingen”.

In de 90e minuut was het voor de scheidsrechter welletjes geweest. Laforge trakteerde Verbist op een gele kaart tijdens een spelonderbreking. De keeperstrainer werd gevraagd om te kalmeren, maar diende de ref prompt van antwoord. Verbist zou gezegd hebben dat Laforge “de slechtste scheidsrechter ooit is”, waarop hij met een rechtstreekse rode kaart in de tribunes werd gestuurd.

Het Bondsparket wil Verbist minstens één wedstrijd schorsen. “Hij heeft als keeperstrainer een voorbeeldfunctie. Een dergelijke weinig respectvolle houding aanvaard ik niet”, aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen. Tenzij Verbist de voorgestelde strafmaat aanvaardt, komt de zaak dinsdag voor het Disciplinair Comité van de KBVB.