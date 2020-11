Panikeer niet, en zet een extra wekker om twee uur vannacht: gids voor een lange en moeilijke verkiezingsnacht

Een ingewikkelde puzzel, dat wordt ‘election night’ dit jaar ongetwijfeld opnieuw. De jacht op de noodzakelijke 270 kiesmannen die een ticket voor het Witte Huis betekenen, is voorspelbaar en onvoorspelbaar tegelijk. Val vooral niet uit uw zetel als Donald Trump het sterkst van start gaat en toch op weg lijkt naar de zege in swingstates waar hij slecht peilde. Laat uw slaap niet voor de onbelangrijke momenten, spaar uw aandacht voor de momenten die er wél toe doen. Als je vreest in te dutten, zet dan zeker een extra wekker om 2.00 uur.