Inter moet het tegen Real Madrid zonder Lukaku stellen

Romelu Lukaku raakt zoals verwacht niet fit voor de Champions Leaguewedstrijd van dinsdag in Madrid tegen Real. De Rode Duivel stapte maandag niet mee op het vliegtuig die de selectie van Inter Milaan naar Spanje bracht.

Lukaku blesseerde zich vorige week dinsdag op het veld van Shakhtar Donetsk (0-0) aan de adductoren. Daardoor miste hij afgelopen weekend al de competitiematch tegen Parma (2-2).

De Rode Duivel is met zeven goals in zeven wedstrijden voor Inter uitstekend begonnen aan het seizoen.

Inter (2 op 6) en Real (1 op 6) misten allebei hun start in groep B. De inzet zal dinsdagavond dus groot zijn in het Estadio Alfredo di Stefano, het kleinere stadion waar de Koninklijke in deze coronatijden zijn thuiswedstrijden van het kampioenenbal afwerkt. Antonio Conte, de coach van de Nerazzurri, verwacht een lastige match zo vertelde hij tijdens zijn traditionele perspraatje.

“Real is een sterk team, gebouwd om te winnen. De geschiedenis toont tot wat zij in staat zijn in de Champions League. Ze hebben veel spelers met heel wat verdiensten. Het wordt allerminst een wandeling in het park”, verzekerde de Italiaan. “Maar als wij op de afspraak zijn, dan liggen er kansen. Ook wij beschikken over wapens.”

In de dug-out van Real vindt Conte met Zinédine Zidane een oude ploegmaat van bij Juventus terug. Hij heeft veel respect voor de Fransman. “Ik hou heel goede herinneringen aan hem over. Iedereen kent zijn voetbaltalent maar hij is ook een uitzonderlijke man. Vaak werken de meest getalenteerde spelers niet heel hard op het veld, maar hij stond altijd in de frontlinie, voegde hard werk toe aan zijn talent. Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toe ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden.”

Het is nog niet zeker of Roberto Martinez volgende week tijdens de interlandbreak op Lukaku kan rekenen.

