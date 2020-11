Thuisonderwijs is geen pyjamafeestje: scholen willen dat schoolregels ook gelden voor wie van thuis de les volgt

Nog half slapend de les volgen in pyjama? In je bureaustoel hangen in plaats van recht zitten? Zomaar een kwartier te laat inloggen? Scholen willen er na de herfstvakantie, wanneer leerlingen in de tweede en derde graad middelbaar opnieuw afstandsles krijgen, paal en perk aan stellen. Daarom voeren verschillende directies regels en dresscodes in. “Als je in pyjama in bed de les volgt, dan ben je niet even aandachtig”, klinkt het.