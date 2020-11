Bang afwachten in rusthuizen, nu besmettingscijfers angstwekkend stijgen

Het wordt de week van de waarheid voor de woonzorgcentra: houden ze de situatie onder controle, nu het aantal besmettingen in de rusthuizen aan een razende vaart stijgt en het aantal overlijdens zelfs verdrievoudigde? “We vrezen opnieuw torenhoge sterftecijfers, ook al doet het personeel het onmogelijke.”

Onder meer viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) trekt aan de alarmbel over de stijgende besmettingscijfers in de rusthuizen.

“De cijfers evolueren allesbehalve gunstig. De komende dagen worden cruciaal, waarbij we toch vooral hopen dat de situatie van dit voorjaar zich niet herhaalt. De algemene coronacijfers leken toen enigszins onder controle te geraken, waarna het virus ons bij verrassing pakte en dramatisch begon huis te houden in de woonzorgcentra.”

Van Gucht ziet de cijfers al verschillende dagen op rij onrustwekkend snel stijgen. “In één op de 3 Vlaamse woonzorgcentra is er nu minstens één bewoner besmet”, quasi een verdubbeling met de week voordien. Ook het aantal rusthuizen waar zich een grote uitbraak voordoet, neemt fors toe, net als het aantal overlijdens, dat is verdrievoudigd. Volgens cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid overleden in de week van 19 tot 23 oktober 29 rusthuisbewoners aan Covid-19, vorige week waren dat er al bijna 90.

Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt) toont zich eveneens ongerust. “Nét om de rusthuizen beter te beschermen dan tijdens de eerste golf, hadden we veel vroeger naar de lockdown moeten gaan, die uiteindelijk pas maandag is ingegaan. Gevolg: we zitten vandaag aan meer dan 20.000 besmettingen per dag. Met zo’n enorme verspreiding onder de algemene bevolking – én we hebben daarvoor herhaaldelijk gewaarschuwd – was het louter een kwestie van tijd voor het virus opnieuw de rusthuizen binnendringt en daar de meeste kwetsbaren bedreigt.”

Ook Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische federatie van Zorgkundigen vreest zware, moeilijke dagen de komende 2 weken: “onze federatie wordt vanuit de rusthuizen de jongste dagen werkelijk bedolven onder de alarmsignalen. Steeds meer besmettingen, steeds meer personeel dat uitvalt, omdat medewerkers ofwel ook besmet geraken, of compleet opgebrand zijn.

En die gaten vallen almaar moeilijker op te vullen: “Want ook in de ziekenhuizen is het op dit moment alle hens aan dek, terwijl we tijdens de eerste golf net van daaruit veel hulp kregen”, klinkt het op het kabinet van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V).

Cappelier wil geen paniek creëren, maar tegelijk de situatie ook niet verbloemen: “als de cijfers niet snel beteren, gebeurt in de rusthuizen straks exact hetzelfde als tijdens het voorjaar, en worden we opnieuw geconfronteerd met pieken tot 300 overlijdens per dag. Veel van onze mensen zijn daarom echt furieus op de beleidsverantwoordelijken: de lockdown had er veel sneller moeten komen: omdat anders ziekenhuizen en rusthuizen anders gingen bezwijken. Hoeveel keer hebben we daar niet voor gewaarschuwd?”