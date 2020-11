Ze stonden er helemaal alleen voor tijdens de eerste lockdown, zijn ze klaar voor een tweede?

Voor wie niemand heeft, is een lockdown dubbel zo hard. Geen vrienden of familie over de vloer, amper iemand aan de telefoon. Een knuffelcontact? Daar was geen sprake van in maart en april. Lisette (80) en Pawel (28) getuigden toen over hun eenzaamheid. Maar hoe gaat het vandaag met hen, nu een tweede lockdown de dagen nog donkerder maakt? “De slaappillen zijn er nog steeds.”