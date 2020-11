Nu al 15 klachten voor zedenfeiten tegen voetbaldirecteur

Roeselare - De gewezen sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare moet een maand langer in de gevangenis blijven. Dat heeft de Antwerpse raadkamer maandag beslist. Sinds zijn arrestatie twee maanden geleden zijn er al een vijftiental klachten tegen hem ingediend voor zedenfeiten bij jonge voetballers.

Jolan F. (25), de gewezen sportief directeur van KSV Roeselare, zit al sinds begin september opgesloten in de gevangenis. Hij wordt verdacht in een grootschalig onderzoek naar zedenfeiten bij jonge voetballers.

Het onderzoek startte nadat een van zijn slachtoffers eind juni een klacht tegen hem indiende. De Antwerpenaar had al diverse jeugdclubs afgeschuimd als trainer, en hij zou tijdens zijn amateurcarrière in het voetbalwereldje verschillende jongeren een contract bij een grote club hebben beloofd, in ruil voor seksuele gunsten. “Mijn broer kwam enthousiast thuis dat hij een contract bij Waasland-Beveren kon krijgen door hem”, verklaarde de zus van een van hen aan onze krant. “Leuk. Tot we zijn berichten lazen en bleek dat hij daarvoor eerst vieze dingen moest doen.”

LEES OOK. “Mijn broertje kreeg contract als hij eerst ‘paar vieze dingen’ deed”: jeugdclubs getuigen over sportief directeur KSV Roeselare

Het Antwerpse gerecht kreeg al snel vijf potentiële slachtoffers in het vizier, allemaal tieners tussen 13 en 18 jaar oud. Maar sinds F.’s arrestatie is het aantal potentiële slachtoffers nog stevig opgelopen. Verdrievoudigd zelfs. Het parket bevestigt dat er ondertussen al een vijftiental formele klachten voor zedenfeiten tegen hem zijn ingediend. Die worden nu één voor één onderzocht.

Financieel gesjoemel

Jolan F. moest maandag voor de raadkamer verschijnen, en die heeft zijn aanhouding voorlopig verlengd. Hij blijft dus nog een tijd in de gevangenis. Zijn advocate Issabel De Fré wenst niet te reageren op het dossier.

F. wordt ook beschouwd als de sleutelfiguur die voetbalclub KSV Roeselare regelrecht naar de afgrond heeft geduwd. Binnen de club werd hij ervan beschuldigd diverse contracten te hebben vervalst en gegoocheld te hebben met miljoenen van investeerders die niet eens bestonden. Ook dat wordt nu allemaal onderzocht. Het is nog niet duidelijk of hij ook voor die aantijgingen in verdenking wordt gesteld.