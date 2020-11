Hoe zijn het nog zijn met Carles Puigdemont?Strijd voor Catalonië duurt voort, vanuit zijn villa in Waterloo

Het leek een vreemde snuiter die in de herfstvakantie van 2017 in ons land terechtkwam, Carles Puigdemont, president van Catalonië en opgejaagd door het Spaanse gerecht. Drie jaar later leeft hij hier nog steeds in ballingschap. Vanuit een villa in Waterloo leidt hij de Catalaanse strijd, overtuigder dan ooit. “Ik hou er rekening mee dat ik nooit meer zal terugkeren.”