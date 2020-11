Recordaantal coronapatiënten op intensieve zorg, maar het hadden er nog veel meer kunnen zijn

Nog nooit lagen in ons land zoveel coronapatiënten op intensieve zorg. 1.302 waren het er gisteren; de vorige piek was begin april met 1.285 patiënten. De teller zal nog een tijdje blijven oplopen, maar het lijkt erop dat we onder de 2.000, de maximumcapaciteit, zullen blijven. Dankzij de maatregelen en de betere zorg stromen veel minder ziekenhuispatiënten door naar intensieve zorg dan in het voorjaar.