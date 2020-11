Goedkoop en geslaagd: sportmanager Peter Verbeke zette het transferbeleid van Anderlecht naar zijn hand

Anderlecht draait ietwat verrassend mee bovenin en de laatste vijf goals werden gescoord door nieuwe spelers: Tau (2), Nmecha (2) en Mukairu. Logisch, want zowat de hele ploeg is vernieuwd. Al verdient Peter Verbeke (38) ook een pluim. De jonge sportmanager haalde aanwinsten waarvan de meesten – althans prijs-kwaliteit – de verwachtingen inlossen. Wij zochten uit hoe Verbeke de Brusselse rekrutering in sneltempo naar zijn hand zette. “De beste transfers zijn jongens die niemand kent.”