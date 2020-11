Erling Haaland raakt allicht fit voor Champions League-duel tege Club Brugge, Hummels en Reus mogelijk gespaard

Borussia Dortmund kan woensdagavond in Brugge dan toch rekenen op zijn topspits Erling Braut Haaland. De 20-jarige Noor ontbrak met knieproblemen in de competitiewedstrijd bij Arminia Bielefeld, maar zou fit raken voor de Champions League. Dortmund won op de vorige speeldag met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg, maar de 3-1-nederlaag bij Lazio Roma op de openingsspeeldag zindert nog altijd na. Coach Lucien Favre gaat vol voor de zege in Brugge.

Toch bestaat de kans dat Dortmund niet op zijn sterkst aantreedt. Verdediger Mats Hummels (probleem aan de hamstring) en middenvelder Marco Reus, nog niet honderd procent fit na een adductorenblessure, zouden volgens Duitse waarnemers gespaard worden. Zaterdag komt Bayern München op bezoek in het Ruhrgebied en die wedstrijd is toch nog een tikje prestigieuzer.

Er ook niet bij in Brugge is Emre Can. De middenvelder is buiten strijd met lichte symptomen van Covid-19.

Uit angst voor corona houdt Dortmund zijn verblijf in België zo kort mogelijk. Het traint vandaag nog in Duitsland en vliegt pas vanavond naar Oostende. De delegatie is uiterst beperkt. Ook Duitse journalisten reizen niet af naar ons land.

Mogelijke opstelling: Bürki; Piszczek, Akanji, Delaney; Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reyna; Haaland