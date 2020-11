Thomas Meunier keert samen met Axel Witsel en Thorgan Hazard terug naar Club Brugge: “De Belgische competitie is er niet op vooruitgegaan”

Thomas Meunier (29) houdt van de stijl van Charles De Ketelaere. Thorgan Hazard (27) koestert warme herinneringen aan zijn wedstrijden in het Jan Breydelstadion. Axel Witsel (31) weegt Erling Haaland af tegenover Romelu Lukaku. De meest Belgisch getinte der Europese topclubs zakt af naar Brugge en dat zullen we geweten hebben. Een gesprek met de drie Rode Duivels van Borussia Dortmund.

Interviews in tijden van corona verlopen via Zoom. Liever dan de media uit het roodste land van Europa tot in Dortmund laten komen, wordt iedereen mondmaskervrij voor een scherm gezet. Dus verschijnen ...