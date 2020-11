Thibault Vlietinck (23) was in 2018 nog revelatie tegen Dortmund, nu zit hij bij OH Leuven: “Onder Clement kreeg ik nauwelijks kansen”

Op 18 september 2018 toonde Thibault Vlietinck zich aan de Belgische voetbalwereld. Club Brugge verloor thuis nipt van Dortmund, maar het 21-jarige jeugdproduct uit Knokke-Heist was de revelatie op de rechterflank. Twee jaar later is een doorbraak bij blauw-zwart echter uitgebleven. Vlietinck, ondertussen bij Oud-Heverlee Leuven, maakt de balans op.