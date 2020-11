Ook vrouwelijke voetballers worden nu getest (maar wie betaalt?)

De Belgische voetbalbond bevestigde gisteren dat alle competities voor ouderen dan 12 jaar minstens tot Nieuwjaar worden opgeschort, met uitzondering van de competities in 1A, 1B en de Women’s Super League.

De vrouwen in de hoogste voetbalklasse werden tot nog toe niet getest op het coronavirus, maar daar komt deze week verandering in. Alleen is nog niet duidelijk wie de factuur betaalt. “De KBVB beraadt zich nog over de wijze waarop ze de clubs in dit verband kan bijstaan”, klinkt het bij de bond.

Tot hiertoe werden alleen de voetballers van de vijfentwintig clubs in de Jupiler Pro League systematisch getest. Die testing gebeurt op kosten van de clubs. In samenspraak met de overheid werden nu nieuwe protocollen afgesproken waarbij ook de speelsters van de twaalf vrouwelijke topteams in ons land elke week een coronatest ondergaan.