Waarom Johnny Depp uiteindelijk het onderspit delfde in zijn eigen rechtszaak tegen The Sun

Wereldvedette Johnny Depp (57) verloor véél, maandagochtend. Zijn rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun, zijn sympathieke imago van internationaal geliefde piraat, en mogelijk miljoenen gerechtskosten van beide partijen. Een rechter in Londen achtte de beschuldigingen van het blad, dat Depp gewelddadig zou zijn geweest tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (34), ‘feitelijk correct’. Daarmee komt een einde aan een van de meest sensationele rechtszaken van het voorbije jaar. Hoe kwam rechter Justice Nicol tot zijn vonnis?

Hij smeet flessen champagne in haar gezicht en gooide kasten omver, zij sneed zijn vingertopje eraf en sloeg een fles wodka kapot op zijn hand. Zestien dagen lang werd er op elkaar geklópt met keiharde, intieme details, tijdens de rechtszaak in juli. Wat begon als een proces tegen de tabloid The Sun, ontaardde in een smerig moddergevecht tussen Depp en Heard. Met nu eindelijk een vonnis: The Sun berichtte ‘feitelijk correct’ door te beweren dat Johnny Depp geweld had gebruikt tegen zijn ex-vrouw, oordeelde de Londense rechter Justice Nicol. Ofwel: zonder er officieel voor veroordeeld te zijn, werd de Amerikaanse acteur officieus wel terechtgewezen als ‘wife beater’.

In 129 pagina’s beschreef Nicol hoe “hij geconstateerd had dat de grote meerderheid van de vermeende mishandelingen van mevrouw Heard door de heer Depp bewezen is, volgens de civiele norm.” In maar liefst 12 van de 14 voorgedragen incidenten, allemaal over de periode van 2013 tot 2016, werd huiselijk geweld vastgesteld door de rechter. Hij wees daarbij op drie specifieke voorvallen, waarbij Depp “mevrouw Heard deed vrezen voor haar leven”: zo zou de acteur in 2015 in Australië zijn ex-vrouw fysiek en verbaal misbruikt hebben, terwijl hij zwaar dronk en onder de invloed van drugs was. “Alles bij elkaar, erken ik dat ze het slachtoffer was van langdurige en meervoudige aanrandingen door de heer Depp in Australië”, las het vonnis. “Ik aanvaard haar bewijs van de aard van de aanvallen, van hem op haar. Ze moeten angstaanjagend geweest zijn.” Bovendien ging hij eveneens akkoord met haar aanwijzingen dat de aanklachten aan het adres van Depp ‘een negatieve impact hebben gehad op haar carrière als acteur en activist.’

Geen genade, geen angst en geen greintje emotie

Een ferme dreun voor Team Depp. Geen enkele pijl die hij had afgevuurd op Heard, leek indruk te maken op de rechter. Zijn afgesneden vingertopje? “Ik zie niet hoe mevrouw Heard daarvoor verantwoordelijk is”, volgens Nicol. Een vermeende geldwolf? “Ik erken dat er ook andere elementen waren in de echtscheidingsregeling, maar haar donatie van zo’n 7 miljoen dollar aan een goed doel is niet bepaald wat je van een goudzoeker zou verwachten”, stelde de rechter. “Het is een terugkerend thema in mijnheer Depps bewijsvoering dat mevrouw Heard een hoax op poten zou hebben gezet, dat ze een gold digger zou zijn en dit allemaal heeft gedaan als een verzekeringspolis. Ik accepteer die karakterisering van mevrouw Heard nièt.”

Ten slotte citeerde Nicol nog een email van Depp uit augustus 2016, als indicatie van de ware gevoelens van de acteur voor zijn ex-vrouw. Een fragment: “Ik heb geen genade, geen angst en geen greintje emotie of wat ik ooit dacht dat liefde was, voor deze inhalige, van laag niveau, zeer middelmatige, papperige, nutteloze, overdadig gebruikte vismarkt. Ik kan alleen maar hopen dat karma in werking treedt en het geschenk van de adem van haar afneemt. Sorry man. Maar nu stop ik voor niets.”

Johnny Depp gaat in beroep, liet hij al weten. “De uitspraak van de rechter is even pervers als verbijsterend”, zeiden zijn advocaten in een verklaring. “Het oordeel is zo gebrekkig dat het belachelijk zou zijn als de heer Depp niet in beroep zou gaan tegen deze beslissing.”