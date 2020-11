CLUBNIEUWS. Opmerkelijk record voor Anderlecht, coronatesten houden clubs bezig

Een nieuwe dag, een nieuwe portie clubnieuws.

KV OOSTENDE. Vrije dag voor A-kern

Na de uitlooptraining van gisteren krijgen de spelers van KV Oostende vandaag een dagje vrij. Op woensdag wordt de groepstraining dan weer hervat in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Club Brugge, die zondag om 16 uur wordt gespeeld. Die gaat nog steeds door achter gesloten deuren.

De beloftencompetitie wordt waarschijnlijk tot eind november stilgelegd wegens de coronacrisis­. Voor de ploeg van trainer Kurt Bataille is dat een serieuze streep door de rekening: de U21 van KVO begon met dertien op vijftien aan de competitie. (jve)

CERCLE BRUGGE. Besmette spelers blijven in quarantaine

Gisteren werden opnieuw coronatesten afgenomen bij Cercle Brugge. Er werd niet getraind, de groep kreeg een dagje vrij. Vandaag wordt wel opnieuw getraind. De besmette spelers en keeperstrainer Dany Verlinden zitten nog in quarantaine en worden later op de week nog eens getest. Men hoopt een paar spelers te kunnen recupereren voor de match tegen Zulte Waregem.

De beloften moesten normaal voor de eerste plaats spelen tegen STVV, maar de competitie werd gestaakt tot 29 november. Onder bepaalde restricties kan wel nog getraind worden. (kv)

CLUB BRUGGE. Champions League-tegenstanders tanken vertrouwen in competitie

Zowel Dortmund, Lazio als Zenit won dit weekend zijn competitiematch in eigen­ land. Een gehavend Dortmund won 0-2 bij Bielefield, ondanks de afwezigheid van onder anderen Haaland. Hij zal klaargestoomd worden voor de wedstrijd op Club. Witsel werd gespaard en begon op de bank. Lazio won een spektakelwedstrijd op het veld van Torino (3-4). Na drie neder­lagen op rij kon Zenit Sint-Petersburg zich dan weer herpakken. Het won met 0-2 van FC Khimki. (jve)

AA GENT. Beloften maand zonder match

Matheo Parmentier (foto) vierde zondagavond, daags na zijn achttiende verjaardag, zijn debuut bij het eerste elftal van AA Gent. Op de bank was met Céderick Van Daele ook de aanvoerder van de Gentse beloften aanwezig. Voor beloftencoach Manu Ferrera een leuke­ opsteker in deze barre tijden. Door de verstrengde coronamaatregelen ligt de beloftencompetitie namelijk stil tot eind november. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag recuperatietraining, morgen nieuwe coronatests

De spelers en staf van Waasland-Beveren worden morgen opnieuw getest op het coronavirus­. Gisteren hebben de elf basisspelers en Joe Efford een recuperatietraining afgewerkt na de match van zondagavond tegen AA Gent. De andere spelers kregen een gewone training voorgeschoteld.

Vandaag krijgen de spelers van trainer Nicky­ Hayen een vrije dag. Morgen start de voorbereiding op de wedstrijd tegen Eupen van zaterdagavond. (whb)

ANDERLECHT. Nieuw record: minste balbezit in zes jaar

Paars-wit heeft zondag in de wedstrijd tegen Antwerp een nieuw record gevestigd. Het had in de hele match maar 28 procent bal­bezit en dat was het laagste cijfer voor Anderlecht sinds statis­tieken­bureau Opta het balbezit begon te meten in 2014.

Het is dus al minstens zes jaar geleden dat RSCA nog eens zo weinig de bal had tijdens een wedstrijd. Al zullen trainer Vincent Kompany en de zijnen daar niet om rouwen. Het leverde­ paars-wit toch maar mooi de drie punten­ op. (mah)

OH LEUVEN. Verbist riskeert schorsing en 1.500 euro boete na rode kaart

Het bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel voor Bram Verbist. Hij riskeert ook een boete van 1.500 euro. De keeperstrainer van OH Leuven werd zaterdag uitgesloten met een rode kaart in de wedstrijd tegen Beerschot omdat hij fulmineerde tegen scheidsrechter Nicolas Laforge. “Hij heeft als keeperstrainer een voorbeeldfunctie. Zo’n weinig respectvolle houding aanvaard ik niet”, zegt bondsprocureur Ebe Verhaegen. (mah)

STVV. Steppe, Janssens en Konaté trainen apart

STVV vatte gister­namiddag de trainingsweek aan na een dagje vrij op zondag. Kenny Steppe (kuit), Mory Konaté en Wolke Janssens werkten een individueel programma af. Janssens incasseerde zaterdag een trap in de onderlinge oefenpartij. Zijn blessure lijkt mee te vallen.

Voorts is er geen traditionele winterstage voor Sint-Truiden dit jaar. In de voorbije jaren was het Spaanse San Pedro del Pinatar de vaste uitvalsbasis van de Kanaries, maar door de opmars van het coronavirus werd besloten om de stage dit jaar te annuleren. (pivan)