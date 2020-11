Terreur in Wenen: laatste terrasjesavond voor lockdown wordt bloedbad

Op de laatste avond voor een nieuwe lockdown is in Wenen vanop zeker zes verschillende plaatsen met scherp geschoten. De daders namen onder meer mensen op terrassen in het vizier. Kanselier Kurz spreekt over weerzinwekkende terreur, er vielen zeker vijftien gewonden en minstens twee doden. De klopjacht op de daders is nog altijd aan de gang.

Het vuur werd rond 20 uur geopend aan de synagoge in het centrum van de stad, vlak bij de rivier Danube. Een man met wit gewaad en lang geweer opende er het vuur. Het is niet duidelijk of hij het op het gebedshuis gemunt had, of op de bewakingsagent vlakbij. Die laatste zeeg neer door zijn verwondingen. Volgens de krant Kronen Zeitung zou de aanvaller zich vervolgens opgeblazen hebben middels een bomgordel, al bevestigde de politie dat bericht nog niet.

Ook op vijf andere plaatsen in de Oostenrijkse hoofdstad werd geschoten. Volgens een rabbi schoten daders daarbij in de richting van mensen die op terrassen zaten. Dat kon maandagavond een voorlopig laatste keer tot middernacht, voor Wenen dinsdag weer in lockdown zou gaan. Op amateurvideobeelden is te zien hoe een slachtoffer hevig bloedend verzorgd wordt voor de inkom van een restaurant. De politie én de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Wenen roepen op om binnen te blijven. Er heerst paniek in de stad, met op één plaats mogelijk nog een gijzeling aan de gang, al is dat gerucht niet bevestigd.

Leger neemt beveiliging over

Ruim twee uur na de eerste schoten bevestigde de Oostenrijkse politie de dood van één dader en van nog één iemand anders. Volgens Kronen Zeitung kwamen een politieagent en een voorbijganger om het leven. Er vielen vele gewonden. Minstens vijftien mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, zeker zeven van hen waren er erg aan toe.

Ondertussen gaat de klopjacht van de politie in de stad voort, met helikopters en politiewagens die door de straten scheuren. In de historische binnenstad worden voetgangers en fietsers aangemaand om te vertrekken. Ook wagens wordt de toegang ontzegd. Er zaten nog mensen op café en restaurant, maar zij wachten tot de politie groen licht geeft om te vertrekken.

Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) spreekt over een “weerzinwekkende terreuraanslag”. “Onze politie is vastberaden op te treden tegen de daders van deze walgelijke terroristische aanslag”, schreef hij op Twitter.

Kurz meldde nog dat het Oostenrijkse leger de beveiliging van Wenen gaat overnemen, zodat de politie zich kan concentreren op het bestrijden van terrorisme.

Kort na Frankrijk

Het geweld in Wenen komt er amper vijf dagen nadat in Nice een aanslag in een kerk plaatsvond. Een 21-jarige Tunesiër maakte daar drie dodelijke slachtoffers, waarna in heel Frankrijk het hoogste dreigingsniveau werd afgekondigd.

Namens België betuigde premier Alexander De Croo maandagavond via Twitter zijn medeleven met Wenen. De tweet van De Croo was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier. “Gechoqueerd en bedroefd over de verschrikkelijke terreuraanslag van deze avond in Wenen. Mijn diepste condoleances aan de slachtoffers en hun families. Ik betuig mijn solidariteit met de bevolking in Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur”, aldus De Croo.