Reacties Europese leiders na aanslag Wenen: “We staan achter Oostenrijk”

De internationale gemeenschap reageert geschokt op de aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De terroristische daad wordt fel veroordeeld door verschillende Europese leiders.

Na de aanslag in Wenen maandagavond, hebben verschillende wereldleiders hun steun geuit aan Oostenrijk. Premier Alexander De Croo (Open VLD) tweette in het Duits en het Engels “geschokt en bedroefd te zijn door de gruwelijke terroristische aanslag in Wenen”.

“Ik betuig mijn solidariteit met de inwoners van Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur.”

Frankrijk

Ook de Franse premier Emmanuel Macron reageerde al op de aanslag. “Wij Fransen delen de schok en het verdriet van het Oostenrijkse volk na de aanslag in Wenen”, klinkt het.

“Na Frankrijk is het een bevriende natie die wordt aangevallen. Dit is ons Europa. Onze vijanden moeten weten met wie ze te maken hebben. We zullen niets toegeven”, tweette hij zowel in het Frans als in het Duits. In Frankrijk vonden recent terreurdaden plaats in Nice en (nabij) Parijs.

Duitsland

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken beloofde “niet toe te geven aan de haat die onze samenlevingen zal verdelen”.

“Zelfs al kunnen we de omvang van het terreur nog niet zien, zijn onze gedachten bij de gewonden en de slachtoffers in deze moeilijke uren”, schreef het ministerie op Twitter. Het noemde het nieuws uit buurland Oostenrijk “gruwelijk en verontrustend”.

Italië

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei dan weer dat er “geen ruimte is voor haat en geweld in ons gemeenschappelijk Europees huis”. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio tweette dat “Europa moet reageren”.

Tsjechië

Andrej Babis, de premier van buurland Tsjechië, geeft aan “geschokt te zijn door de aanslag”. “Ik wil mijn solidariteit betuigen met alle mensen in Oostenrijk en mijn vriend (de Oostenrijkse bondskandelier, red.) Sebastian Kurz”.

Griekenland

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis tweette dat hij “geschokt was door de gruwelijke aanslagen in Wenen” en Kurz de “volledige solidariteit” van Athene had gegeven.

“Onze gedachten zijn bij de mensen in Wenen en de autoriteiten die zich met de situatie bezighouden. Ons hart, met de slachtoffers en hun dierbaren”, voegde Mitsotakis eraan toe

Europese Unie

Ook vanuit de Europese Unie komen er reacties. Zo zei Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad: “Deze laffe daad, die het leven en onze menselijke waarden schendt, wordt krachtig veroordeeld door Europa. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de inwoners van Wenen in de nasleep van de gruwelijke aanval van vanavond. Wij staan achter Oostenrijk.”

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tweette dat ze “geschokt en bedroefd” was en zei dat haar “gedachten bij de families van de slachtoffers en het Oostenrijkse volk zijn”.

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, meldt dat hij “verdriet en afgrijzen” voelde en de topdiplomaat van de EU Josep Borrell, noemde het “een laffe daad van geweld en haat”.