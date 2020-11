Extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpse Joodse wijk na terreuraanslag in Wenen

De Antwerpse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen in de Joodse wijk bovenop diegene die er altijd van kracht zijn bij het huidige dreigingsniveau. Dat bevestigt de woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). De beslissing komt er naar aanleiding van de aanslag in Wenen. “De politie volgt ook zoals steeds de inlichtingen nauw op”, klinkt het.

De Joodse gemeenschap in ons land is in opperste staat van alertheid na de aanslag in Wenen nabij een synagoge. Dat zegt Michael Freilich, vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in België. Hij raadt iedereen aan om extra waakzaam te zijn.

“Synagogen en joodse cultuurcentra zijn dicht, maar een aantal scholen voorzien noodopvang en koosjere supermarkten zijn natuurlijk ook open. De burgemeester van Antwerpen heeft meteen ook extra veiligheidsmaatregelen laten activeren, waarvoor de Joodse gemeenschap hem dankbaar is”, vervolgt Freilich in de mededeling.

“Tijdens een hoorzitting in de Kamer op 21 oktober bevestigde het OCAD dat voor de Joodse gemeenschap nog steeds terreurniveau 3 geldt. Dat duidt op een ‘ernstige’ dreiging waarbij een aanslag ‘mogelijk en waarschijnlijk is’”, klinkt het.

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) laat weten dat het “met afschuw kennisgenomen heeft van de terroristische aanslag nabij een synagoge in Wenen”. Het FJO wijst er met nadruk op dat bij een opleving van het salafistische terrorisme in Europa het “een onverantwoorde beslissing van de Belgische regering zou zijn om soldaten uit het straatbeeld terug te trekken”. “In het regeerakkoord dat door de partijen binnen de nieuwe regering is gesloten wordt gewag gemaakt van een geleidelijke terugtrekking van de militairen uit het straatbeeld van Belgische steden. Het FJO is voornemens over die aankondiging met de verantwoordelijke ministers in overleg te treden”, aldus de organisatie.