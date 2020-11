Al 100 doden na aardbeving bij Griekse en Turkse kust

De balans van de slachtoffers van de aardbeving die vrijdag het westen van Turkije trof, is dinsdag tot honderd gestegen, zo heeft de Turkse autoriteit voor rampsituaties (Afad) gemeld.

Bij de aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter vielen ook 994 gewonden, van wie er 147 in het ziekenhuis liggen, aldus nog Afad. De reddingsdiensten blijven naar slachtoffers zoeken, onder meer in het puin van vijf gebouwen in de provincie Izmir.

Tientallen gebouwen zijn vernield, ruim 5.000 mensen zijn dakloos en worden in tentenkampen opgevangen.