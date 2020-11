Bekendmaking nationale ploeg van Wales uitgesteld nadat bondscoach Ryan Giggs (ex-Manchester United) opgepakt werd

Verschillende Engelse media melden dat Wales-manager Ryan Giggs (ex-Manchester United) in de nacht van zondag op maandag is opgepakt voor verhoor door de politie nadat die had moeten uitrukken voor huiselijk geweld.

Giggs werd gefotografeerd terwijl hij het politiebureau verliet nadat de politie opgeroepen was voor huiselijk geweld op zijn adres. “Hij ontkent de beschuldigingen van slagen en verwondingen”, liet zijn manager verstaan tegenover The Daily Mail. “Hij zal al zijn medewerking verlenen aan het onderzoek dat de politie heeft ingesteld.”

Aanvankelijk had de voetbalbond van Wales dinsdag een persconferentie gepland ter aankondiging van hun selectie voor de komende interlandbreak, maar die werd afgeblazen door de beschuldigingen tegenover Giggs. “De politie werd om 22.05 gebeld na meldingen van een hoogoplopende ruzie. Een vrouw in de dertig had lichte verwondingen opgelopen, maar had geen verzorging nodig. Een 46-jarige man werd daarop opgepakt op verdenking van slagen en verwondingen”, legde een woordvoerder van de politie uit aan tabloid The Sun.

Giggs speelde zijn hele profcarrière gedurende 24 jaar bij Manchester United en kwam 64 keer uit voor de nationale ploeg. Hij werd in januari 2018 aangesteld als manager van Wales na zijn indrukwekkende carrière als voetballer, waarin hij onder meer dertien landstitels in Engeland en twee titels in de Champions League won met United.