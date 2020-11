Dader mesaanval in Nice test positief op Covid-19

De man die drie mensen doodstak in een kerk in Nice, heeft positief getest op Covid-19, zo is dinsdag van een bron dicht bij het dossier vernomen. De dader ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

De besmetting kan de ondervraging van de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui met verscheidene dagen vertragen. Hij ligt in het ziekenhuis, nadat hij donderdag in de kerk door de politie was neergeschoten.

De speurders vonden twee mobiele telefoons in zijn spullen en rekenen op de uitlezing daarvan en op het onderzoek in Tunesië om het parcours van de jongeman te traceren, zijn beweegredenen te achterhalen en na te gaan of hij medeplichtigen had.

Van de zes verdachten die in het onderzoek opgepakt werden, zat er dinsdagmorgen nog maar één in voorarrest, een 29-jarige Tunesiër die met Brahim Issaoui de boot naar Lampedusa nam.