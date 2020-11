Ooggetuigen van aanslag in Wenen: “Plots was er paniek en vlogen de tafels in het rond”

Na de dodelijke aanslag maandagavond in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben lokale media met enkele ooggetuigen kunnen spreken. “Plots was er paniek en vlogen de tafels in het rond”, zegt een eigenaar van een bar in de buurt. Ook een lokale rabbijn zag het gebeuren. “Minstens één schutter is beginnen te schieten op straat en dan in de cafés”, klinkt het in de Kronen Zeitung.

De eigenaar van een bar in de buurt Bognergasse hoorde de schoten en wou zijn gasten op de hoogte brengen. “Maar daar heb ik de tijd niet voor gehad”, zegt hij aan Kronen Zeitung. “Plots was er paniek en vlogen de tafels in het rond. De mensen liepen naar overal, naar binnen, in de toiletten en zelfs naar de kelder.” Zijn tent zat vol mensen die net voor de lockdown nog een glas gingen drinken. De man stelde zijn appartement ter beschikking (boven de bar) voor vluchtende cafégangers. “Het hele huis zit vol.”

Een andere getuige, een 53-jarige man, hoorde de schoten terwijl hij op restaurant zat. “Meteen hebben we alle lichten uitgedaan en is iedereen op de grond gaan liggen.” Nog volgens de man waren de gasten doodsbang. “Pure waanzin”, noemt hij het, maar gelukkig raakte niemand in het restaurant gewond.

Illustratie. Foto: AFP

In een concertzaal niet ver van de plaats van de aanval kregen de concertgangers te horen dat ze het pand niet mochten verlaten en ver weg van de toegangsdeuren moesten blijven. “We zitten hier met een duizendtal mensen, maar we hebben water gekregen”, aldus een concertganger.

Rabbijn Shlomo Hofmeister zag vanuit zijn raam hoe één of meer terroristen het vuur openden. “Het was op z’n minst één schutter, ik ben niet zeker of het er meer waren, is beginnen schieten op het volk in de Bermuda driehoek (de uitgaansbuurt van Wenen nvdr.).”

