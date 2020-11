Eden Hazard op cover van Marca: “Hij wil zijn Champions League-vloek breken tegen zijn ex-coach”

Alle schijnwerpers staan op Eden Hazard vanavond voor de belangrijke match van Real Madrid tegen Inter in de Champions League. De Belg stond elke dag al groot in de Spaanse sportkranten sinds hij zich afgelopen zaterdag tegen Huesca met een goal en een sterke prestatie tot Man van de Match kroonde. Vandaag prijkt hij zelfs op de cover van Marca, dat het heeft over een “Champions League-vloek” voor Hazard.

“De Belg, nooit een echte topschutter, heeft bijzonder veel moeite de netten te vinden in de belangrijkste Europese clubcompetitie”, stelt de Spaanse sportkrant vast. “Je moet al teruggaan naar 22 november 2017 voor Hazards laatste goal in de Champions League. Die goal kwam er in een 0-4-zege voor Chelsea tegen Qarabag in Azerbeidzjan. Opvallend genoeg was Inter-trainer Antonio Conte die dag trainer van The Blues. Sindsdien zijn 1.439 dagen verstreken.”

In Spanje zijn ze er ook snel bij om aan te halen dat zijn wedstrijden in de Champions League voor Real Madrid tot dusver ook geen succes waren. De enkelblessure die hem zo lang aan de kant hield liep hij ook op op het kampioenenbal, na een duel met collega-Rode Duivel Thomas Meunier, toen nog bij PSG. Toen hij zijn wederoptreden maakte tegen Manchester City stond hij volgens de Spanjaarden dan weer helemaal niet scherp.

Wederzien met Antonio Conte

Met de aanwezigheid van Conte in de andere dug-out krijgt de match nog wat extra pigment voor Hazard. De Rode Duivel liet begin dit jaar in Sport/Voetbalmagazine al doorschemeren dat hij het niet erg vindt dat de man zijn trainer niet meer is. “‘We trainen altijd met de bal. Spelplezier voor alles!”, zei hij over de methoden van zijn huidige trainer Zinedine Zidane. “Als je Italiaanse trainers gekend heb zoals ik ( Antonio Conte en Maurizio Sarri, nvdr ), dan heb je dat plezier minder. Dat is meer afgelijnd, repetitief ook. Het plezier haal je dan uit de overwinning. Ik heb net drie jaar met een Italiaanse coach achter de rug. Het spelplezier terugvinden doet me goed.”

Aan Hazard om te bewijzen dat de meer speelse aanpak van Zidane ook het beste in hem naar boven kan halen.