Tegenvaller voor Club Brugge: Simon Deli niet op laatste training voor Dortmund, verdediger moet opnieuw getest worden op corona

Geen goed nieuws voor Club Brugge met het oog op de Champions League-match tegen Dortmund van woensdag. Verdediger Simon Deli ontbrak ontbrak door een positieve coronatest op de open training in het Basecamp. De rest van de groep testte trouwens negatief.

Volgens Club Brugge is het resultaat van de coronatest van Deli onduidelijk, waardoor hetzelfde bedrijf aangeduid door de UEFA deze ochtend een nieuwe test moet uitvoeren. Dat resultaat is waarschijnlijk pas morgen bekend. Mogelijk is Deli licht positief, al wil Club dat niet bevestigen.

Zo komt er een nieuwe episode in de soap rond de coronatesten van Club in de CL. Vorige week liet Lazio Andreas Pereira nog de dag van de wedstrijd overvliegen nadat hij hertest werd. Pereira testte de dag voor de match positief, en daags daarna negatief. Hij kon uiteindelijk zelfs invallen. Club kreeg de resultaten van de testen toen zelfs maar op de dag van de match, waardoor Clement zijn selectie pas enkele uren voor de wedstrijd kon bekendmaken.

Ricca, de vervanger van Deli en uitstekend tegen Zenit, trainde alvast mee na een lichte blessure die hem van het veld hield tegen Mechelen. Verder is iedereen, op Mitrovic na, fit bij Club Brugge.