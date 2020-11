Vier mensen zijn dinsdagmorgen door de politie in voorarrest geplaatst in het onderzoek naar de aanval met een mes in een kerk in Nice, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. Bij de aanval vielen drie doden.

De vier mannen werden in het departement Val-d’Oise opgepakt. Een van hen, die 29 jaar oud is, wordt ervan verdacht dat hij in contact stond met de Tunesische aanvaller, Brahim Issaoui. De drie anderen, 23 en 45 jaar oud, waren in de woning van eerstgenoemde aanwezig.