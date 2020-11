Hoe lang zal het duren en wanneer is resultaat bekend? Alles wat je moet weten als je wil opblijven voor de Amerikaanse verkiezingen

Dinsdag 3 november: die datum staat in de agenda van elke Amerikaan meerdere keren omcirkeld. Verkiezingsdag. De apotheose van een lange en bijzonder gemene campagne tussen Donald Trump en Joe Biden. Ook in andere landen wordt uitgekeken naar wie de strijd om het presidentschap zal winnen. Maar wanneer worden de stemmen geteld? En wanneer is het resultaat bekend?