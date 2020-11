Vierjarige meisje vanonder puin gehaald vier dagen na aardbeving

91 uur zat de vierjarige Ayla Gezgin vast onder het puin nadat de Turkse stad Izmir getroffen werd door een krachtige aardbeving. Het meisje maakt het goed, volgens de autoriteiten.

Vier dagen nadat een verwoestende aardbeving verschillende gebouwen deed instorten in de Turkse stad Izmir konden reddingswerkers een kind horen schreeuwen. Het team zag haar arm uitsteken tussen grote blokken beton. Het meisje zwaaide naar de reddingswerkers en vertelde hen dat alles met haar in orde was. Ze vroeg daarna om water en ayran, een Turkse drank op basis van yoghurt.

Het meisje werd gevonden in de keuken en werd beschermd door de vaatwasser en een wasmachine. Ze had geen verwondingen en reddingswerkers waren verbaasd dat ze onder het puin had geleden. Zo zag ze er namelijk niet uit.

Een dag eerder werden ook al een driejarig en een veertienjarige meisje levend vanonder het puin gehaald in Izmir.

Het dodental na de krachtige aardbeving staat momenteel al op 100.