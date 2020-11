Chimpansee ontsnapt uit Nederlands Dierenpark Amersfoort

Het DierenPark Amersfoort moest dinsdagochtend in allerijl ontruimd worden nadat er sprake was van “een ontsnapping die mogelijk gevaar kan opleveren voor bezoekers”. Ondertussen zou de situatie opnieuw onder controle zijn.

“Ons park is per direct gesloten wegens een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Op het moment ligt alle focus daarop”, schreef DierenPark Amersfoort op Twitter. Niet veel later meldde het park wel dat de situatie onder controle was, maar dat het park wel gesloten zal blijven.

Een getuige vertelde aan de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad dat het om een chimpansee zou gaan. Er zouden ook enkele schoten gelost zijn. Het dierenpark wil voorlopig nog niet meer informatie kwijt.