OVERZICHT. Derde aanslag in Europa op korte tijd, maar zoveelste in lange reeks sinds aanvallen op Charlie Hebdo in 2015

De aanslag in Wenen is de meest recente in een reeks van terreur. Na de onthoofding van een leraar in Parijs en de aanval in de basiliek in Nice, is het de derde keer dat aanvallers met radicale sympathieën toeslaan in minder dan drie weken tijd. Een overzicht van alle terreuraanvallen in Europa sinds de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo.

29 oktober 2020. Een man onthoofdt een vrouw in de basiliek in de Franse stad Nice en doodt twee andere mensen. Volgens getuigen roept hij daarbij Allahu Akbar. De aanvaller wordt door de politie neergeschoten en gearresteerd.

16 oktober 2020. De Franse leerkracht Samuel Paty wordt onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeen. Paty, die les gaf in een voorstad van Parijs, had zijn leerlingen cartoons van de profeet Mohammed getoond tijdens een les over vrijheid van meningsuiting.

Foto: AFP

LEES OOK. Terreurgolf in Frankrijk verrast experts niet: “Het stond in de sterren geschreven dat er meer op til was. En mogelijk nog is”

29 november 2019. De Britse politie schiet een man neer die twee mensen doodstak in de hoofdstad Londen. Drie andere slachtoffers raakten gewond. De aanvaller droeg een valse bomgordel. Britse autoriteiten noemen het incident een terroristische aanval.

23 maart 2018. Een gewapende man doodt drie mensen in het zuidwesten van Frankrijk nadat hij een auto gestolen had en mensen gegijzeld had in een supermarkt. De veiligheidsdiensten hebben de dader gedood toen ze de supermarkt bestormden.

17 augustus 2017. Een busje rijdt in op een mensenmassa in het hart van Barcelona. In totaal komen zestien mensen om het leven, incluis een Belgische vrouw. De politie en autoriteiten gingen al snel uit van een terroristisch motief.

Archiefbeeld. De 24-jarige verdachte van de aanslag in Barcelona. Foto: EPA-EFE

3 juni 2017. Een busje met drie terroristen ramt verschillende voetgangers op de London Bridge. Vervolgens vluchten de daders richting de beroemde Borough Market. Daar steken ze verschillende voorbijgangers neer. In totaal komen acht mensen om het leven, er vielen 48 gewonden.

22 mei 2017. Een zelfmoordterrorist brengt een bom tot ontploffing in een concertzaal in Manchester na een optreden van de Amerikaanse popster Ariana Grande. In totaal komen 22 mensen om het leven bij de aanslag. Er vallen ook meer dan 800 gewonden.

7 april 2017. Een truck rijdt in op een massa mensen in het centrum van de Zweedse stad Stockholm. Er komen 5 mensen om het leven en er vallen 15 gewonden. Volgens de politie was dit wel degelijk een terroristische aanval.

22 mei 2017. Een 52-jarige man rijdt met zijn 4x4 in op voetgangers op de Westminster Bridge in Londen. Vervolgens steekt hij een agent neer nabij het parlement. In totaal komen zes mensen, incluis de dader om het leven. Er vallen ook een twintigtal gewonden.

19 december 2016. Een truck rijdt in op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn. In totaal komen 12 mensen om het leven . Er vallen 56 gewonden. De aanvaller, een man van Tunesische origine wiens asielaanvraag geweigerd was, wordt vier dagen later gedood door de politie in Milaan.

26 juli 2016. Twee mannen dringen een kerk binnen in het noorden van Frankrijk. Bij de mesaanval komt een priester om het leven en nog een kerkganger raakt zwaargewond. Beide aanvallers worden doodgeschoten door de politie.

22 juli 2016. Een 18-jarige Iraans-Duitse jongeman opent het vuur nabij een shoppingcentrum in München. In totaal komen 9 mensen om het leven, 36 anderen raken gewond. De dader was geobsedeerd met massamoordenaars en massaschietpartijen. Hij voert de aanval uit op de ‘verjaardag’ van de aanvallen van Anders Breivik op het Noorse eiland Utøya, waarbij 77 mensen om het leven kwamen.

LEES OOK. In vijf uur van moslimterrorist naar ‘gewone’ gek: hoe drama in Münster foute reflex bij aanslagen liet zien

14 juli 2016. Op de Franse nationale feestdag rijdt een vrachtwagen in op een massa mensen in Nice. Bij de aanval komen 86 mensen om het leven. De dader komt om het leven door een politiekogel. De aanval wordt niet veel later opgeëist door ISIS.

Foto: BELGAIMAGE

22 maart 2016. Bij de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostration Maalbeek komen in totaal 32 mensen om het leven.

Foto: BELGA

13 november 2015. Vrijwel simultaan wordt Parijs op verschillende plaatsen getroffen door terreur. Bij het Stade de France blazen drie terroristen zich op. In verschillende restaurants en bars openen terroristen het vuur, maar het gros van de dodelijke slachtoffers valt in concertzaal Le Bataclan. In totaal komen 137 mensen om het leven, waaronder zeven daders.

7 januari 2015. Twee schutters dringen binnen op de redactie van Charlie Hebdo. Ze openen er het vuur. In totaal komen 12 mensen om het leven, 11 anderen raken gewond.