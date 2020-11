Regering wil vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen optrekken

De federale regering wil het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten optrekken van tien naar vijftien dagen vanaf 1 januari 2021. Vanaf 2023 moeten dat 20 dagen worden. “Een goede manier om zelfstandigen in staat te stellen om ten volle te genieten van een geboorte, zoals werknemers dat kunnen”, zegt minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR).

Zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die het werk tijdelijk onderbreken na de geboorte van een kind hebben sinds mei 2019 recht op maximaal tien dagen vaderschaps- of geboorteverlof met een vergoeding van iets meer dan 83 euro. Ze kunnen ook tot acht dagen onderbreking nemen, aangevuld met een eenmalige premie van 135 euro voor dienstencheques.

De federale regering wil dat verlof vanaf 1 januari 2021 optrekken naar vijftien dagen, of dertig halve dagen. Vanaf januari 2023 moeten dat er 20 worden, of 40 halve.

Volgens minister van Zelfstandigen David Clarinval is dat “een goede manier om zelfstandigen die dat wensen in staat te stellen om ten volle te genieten van een geboorte, zoals werknemers dat kunnen”. Bovendien moet het extra vaderschapsverlof zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de kinderopvang tussen mannen en vrouwen. “Het is een moderne en gelijke opvatting van het gezin, die aansluit bij onze tijd”, vindt Clarinval.

De maatregel werd vorige week vrijdag goedgekeurd door de ministerraad en maakt deel uit van de programmawet 2021, die binnenkort in het parlement wordt ingediend.