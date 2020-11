Vijf redenen om deze week naar de Champions League te kijken: Jérémy Doku in de speeltuin van Eden Hazard, hopen op een dolle dinsdag in Bergamo

Uw agenda is dezer dagen hoogstwaarschijnlijk leger dan een gemiddeld Belgisch voetbalstadion. Gelukkig is er nog de Champions League om ons aan te verwarmen. Club Brugge krijgt woensdag Dortmund en zijn Belgen over de vloer, maar er is de komende dagen nóg lekkers om van te snoepen. Wij zetten het voor u op een rijtje.