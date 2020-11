Lady Gaga steunt Joe Biden in krachtige speech: “Stem alsof je leven ervan afhangt”

Popster Lady Gaga heeft maandagavond (lokale tijd) een krachtige speech gegeven op de laatste campagnebijeenkomst van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Pittsburgh, Pennsylvania. “Dit is je kans om Donald Trump, die zijn macht misbruikt om vrouwen te betasten, weg te stemmen”, zegt de zangeres. Haar woorden werden onthaald op heel wat instemmend getoeter van de aanwezige bestuurders. “Stem alsof je leven ervan afhangt, want dat doet het ook.” Ze zong daarna ook nog enkele liedjes.