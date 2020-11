Jan Stroobants: “Ziekenhuizen gaan nog weken moeten uitzweten wat er gebeurd is”

Jan Stroobants, spoedarts bij de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA, ziet “lichte aanwijzingen” dat het aantal infecties met het coronavirus vermindert, maar het aantal ziekenhuisopnames zal nog een tijdje blijven stijgen, vreest hij. “Ziekenhuizen gaan nog weken moeten uitzweten wat voor de lockdown is gebeurd”, aldus Stroobants.

Stroobants erkent dat de huidige lockdownmaatregelen “drastisch” zijn en hoopt dat die snel tot een kentering in het aantal Covid-besmettingen zullen leiden. “Maar sowieso gaan ziekenhuizen nog veertien dagen nieuwe patiënten moeten opnemen, zelfs als de besmettingen abrupt zouden stoppen.”

De reguliere zorg komt op die manier steeds meer in het gedrang, bevestigt Stroobants. “Dat is nu al zo: we zijn al aan het afbouwen en selecties aan het maken van welke mensen we nog wel en niet meer gaan zien”, legt hij uit. “Het is op dit ogenblik een vervelende keuze tussen Covid- en niet-Covid-patiënten. We zijn wel nog bedden aan het bijplaatsen op intensieve, en apparatuur, en ook personeel: anesthesisten en OK-verpleegkundigen worden ingezet om een intensievezorgendienst op te zetten.”

Intussen neemt ZNA ook nog Covid-patiënten op van volgelopen ziekenhuizen, bijvoorbeeld uit het Brusselse. “Dat is gaatjes vullen, zoals men dat noemt”, zegt Stroobants. “Dat wordt nationaal geregeld via een solidariteitsprincipe, zodat ziekenhuizen die helemaal vol zitten mensen kunnen doorsturen, want het kan natuurlijk niet dat patiënten aan hun lot overgelaten worden. We proberen ervoor te zorgen dat iedereen in de mate van het mogelijke nog een intensievezorgenbed kan krijgen. Dat brengt wel heel wat logistiek met zich mee.”