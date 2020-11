Priester bedreigd in Brusselse kerk door man die riep dat hij moslim is

Brussel / Sint-Gillis - In de Sint-Gilliskerk in Sint-Gillis bij Brussel is maandagavond rond half zes een priester aangevallen door een man die riep dat hij moslim is. De priester werd eerst bedreigd en vastgegrepen. Daarna kreeg hij een stoel naar het hoofd geslingerd, waarna de man is weggevlucht.

De verdachte kon dinsdagochtend gearresteerd worden door de politie. Het zou gaan om Tarek B.,man die 25 jaar oud is en wellicht illegaal in het land is, maar zijn nationaliteit is voorlopig niet gekend. Hij is dakloos en gekend bij de politiediensten voor geweld maar voor zover geweten niet voor radicalisme. Het parket bevestigt de aanval op de priester.

“De man is ter beschikking gesteld van het parket. Het is nog niet duidelijk of dit een Islamistische aanval betrof”, zegt de woordvoerster van het parket in Brussel.