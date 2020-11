Dit weten we al over de dader van de aanslag in Wenen: zou aanval aangekondigd hebben via Instagram

Na de aanslag in Wenen raken alsmaar meer details bekend over de dader. Het gaat om een 20-jarige man, Kujtim Fejzulai. Hij werd eerder al veroordeeld voor terroristische feiten en was al een tijdje vervroegd vrijgekomen. Daarnaast heeft de politie in Sankt Pölten twee mensen gearresteerd. In de provinciehoofdstad van Neder-Oostenrijk waren er ook twee huiszoekingen. Volgens het Duitse Bild kondigde hij de aanval aan op zijn Instagram-pagina.

Fejzulai was geen onbekende bij het gerecht. In 2019 werd hij veroordeeld tot 22 maanden cel nadat hij geprobeerd had om naar Syrië af te reizen om zich aan te sluiten bij ISIS. Hij was sinds 5 december vorig jaar vervroegd vrij, mede vanwege zijn jonge leeftijd. Om die reden gaan de Oostenrijkse autoriteiten uit van een islamistisch motief.

De man werd door de politie neergeschoten. Het is voorlopig niet duidelijk of hij alleen handelde. In de nacht van maandag op dinsdag hebben verschillende lokale media gemeld dat er sprake was van meerdere daders, maar dat werd niet bevestigd.

Fejzulai zou een dubbele nationaliteit hebben: Oostenrijkse en Noord-Macedonische. Autoriteiten in Macedonië bevestigen dat Oostenrijk informatie heeft opgevraagd over de dader. Hij had een paspoort van Noord-Macedonië op zak tijdens de aanslag. Nog volgens het Oostenrijkse weekblad Falter, heeft de man ook Albanese roots en is hij “geboren en getogen in Wenen”. Zijn beide ouders zouden niets te maken hebben met de radicale islam. De informatie van het weekblad werd nog niet bevestigd.

“Hij droeg tijdens de aanval een valse bommengordel, een automatisch geweer, een pistool en een machete”, zei de minister nog. Daarnaast zou werd hij al lange tijd geobserveerd door de veiligheidsdiensten, maar werd hij niet in staat geacht om op actie over te gaan.

Nog volgens de minister zijn er 15 huiszoekingen uitgevoerd in de omgeving van de dader. Meerdere mensen zijn gearresteerd. Zeker is dat in Sankt Pölten, een uurtje rijden van Wenen, twee mensen opgepakt werden.

De man zou de aanval aangekondigd hebben op Instagram. Daar postte hij een foto van zichzelf met een machete en een aanvalswapen, aldus het Duitse Bild.