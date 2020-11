Brusselse ziekenhuizen zien knikje, maar nog geen trend

De Brusselse ziekenhuizen vangen nog steeds honderden coronagevallen op, maar in de afgelopen dagen werd er wel een eerste knikje in de curve vastgesteld. Van een echte trend waarbij de curve afzwakt, willen de ziekenhuizen nog niet spreken.

In het UZ Brussel liggen momenteel 116 Covid-19-patiënten, waarvan 29 patiënten worden verzorgd op intensieve zorgen. In de afgelopen 24 uur werden vijftien nieuwe patiënten opgenomen en konden 12 patiënten het ziekenhuis verlaten.

“We hebben een klein knikje gezien vanmorgen, maar het gaat nog steeds te snel. Zie het als aan auto die 200 km/u reed en nu aan 180 km/u gaat. Het is nog geen trend die we kunnen vastleggen”, zegt Edgard Eeckman, woordvoerder van UZ Brussel.

De situatie in het UZ Brussel is zo al een drietal dagen ongeveer dezelfde. Er komen patiënten bij, er worden mensen genezen verklaard, maar er sterven natuurlijk ook mensen.

“De hospitalisaties van coronagevallen blijven stijgen, maar ze lijken af te zwakken in de laatste 2 à 3 dagen”, vertelt Sylvain Bayet van de cliniques universitaires Saint-Luc, waar 127 Covid-19-patiënten zijn opgenomen op de gewone verpleegeenheden en 32 Covid-19-bedden gevuld zijn op intensieve zorgen. “We moeten zeer aandachtig blijven voor het vervolg”, zegt Bayet.

In de Iris Ziekenhuizen werden maandag 277 Covid-19-patiënten opgevangen, waarvan 51 patiënten op intensieve zorgen verzorgd worden. Ook hier is te horen dat het aantal opnames ietwat vertraagt, maar het is te vroeg om te bevestigen dat het een impact is van de verstrengde coronamaatregelen.