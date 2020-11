Verpleegster met virale post: “We waren gefrustreerd over die koopzondag”

De Facebookpost van verpleegkundige Frauke De Mol ging viraal. Daarin is ze scherp voor mensen die massaal naar de winkelstraten trokken voor de koopzondag. ‘Wij werken op de covid-afdeling van het AZ Nikolaas, de ­foto is snel genomen vlak na onze briefing’, zei De Mol over die foto. ‘We zaten allemaal met frustraties. Wij zijn hier zo hard aan het werken, lopen hele dagen rond met zo’n pak aan. Op het einde van onze shift zijn we ­kapot. Sommigen hebben dat precies niet door.’