Na meerdere aanslagen in Europa: experts waarschuwen voor “potentiële storm van terreur in de schaduw van coronapandemie”

Islamitische Staat staat na aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk weer vol in de schijnwerpers. De terreurorganisatie wint wereldwijd aan kracht, daarbij onder meer geholpen door de chaos die de coronapandemie veroorzaakt. Experts waarschuwen zelfs voor een “potentiële storm van wereldwijde terreur”.

ISIS veroorzaakt met name in Syrië en Irak grote problemen, waar het volgens een recent VN-rapport nog altijd over 10.000 actieve strijders beschikt en verantwoordelijk is voor enkele aanslagen per dag ...