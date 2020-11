Moslims krijgen moskee in Athene

In de Griekse hoofdstad Athene is de eerste moskee geopend na 14 jaar gekibbel en bureaucratische vertragingen. Dat hebben lokale media dinsdag gemeld.

Het eerste gebed werd maandag gehouden temidden van samenscholingsverboden en andere beperkingen door de coronapandemie. Er kwam slechts een handvol mensen opdagen. Een grotere viering zal naar verwachting worden gehouden na de pandemie.

De opening van de moskee “zendt een duidelijke boodschap ... van democratie, religieuze vrijheid en respect”, zegt de staatssecretaris voor religieuze kwesties Giorgos Kalantzis volgens de krant Kathimerini.

Oppositie

De Grieks-orthodoxe kerk had sinds 1979 vele jaren oppositie gevoerd de opening van de moskee. Het duurde jaren om hem te bouwen, zelfs nadat de regering toelating had gegeven in 2006.

De eerste imam is de in Marokko geboren Griek Zaki Mohammed. Mohammed studeerde theologie en wiskunde en spreekt Arabisch, Grieks en Frans.

De overgrote meerderheid van de Grieken, 97 procent, zijn orthodoxe christenen. Er is echter een moslimminderheid in het land die woont aan de grens met Turkije en er zijn tienduizenden moslimarbeiders en migranten die in het land verblijven.